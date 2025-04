Soja dos EUA pede pausa em tarifas com China e já fala em falências Os produtores de soja dos EUA pedem que o governo de Donald Trump suspenda as tarifas contra a China, interrompa a guerra comercial e abra negociações imediatas. O temor do setor é de que uma prolongação das barreiras leve centenas de produtores à falência diante da guinada de Pequim para substituir os bens americanos pela soja brasileira. Nos últimos dias, a guerra comercial entre Trump e Xi Jinping elevou as tarifas recíprocas para mais de 145%. A China não hesitou em responder e mandou recados de que tem mais fôlego que os americanos para resistir ao impacto da crise. Veja o texto completo de Jamil Chade