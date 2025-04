A guerra comercial entre China e EUA causará prejuízos de mais de US$ 4,9 bilhões para a produção brasileira e perdas para as exportações, principalmente no setor industrial. Os estados mais afetados no país serão São Paulo e Minas Gerais, enquanto as regiões produtoras de soja estarão entre as principais beneficiárias. Os dados estão sendo publicados nesta segunda-feira por um grupo de economistas da Universidade Federal de Minas Gerais e que, ao longo dos anos, tem produzido análises de comércio exterior para algumas das principais instituições de exportação do país.