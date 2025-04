As férias de Páscoa representam um dos momentos mais importantes no calendário do turismo mundial. Mas, neste ano, hotéis e empresas aéreas dos EUA estão preocupadas com o risco elevado de que o fluxo de estrangeiros não chegue nem perto do que foi o patamar dos últimos anos. O motivo: o próprio presidente dos EUA, Donald Trump. Dados revelados nos últimos dias apontam para uma contração significativa dos turistas estrangeiros nas principais cidades americanas.