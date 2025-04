Num raro gesto entre potências, a China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento" ao usar as tarifas. Pequim enviou o convite não apenas aos 15 países do órgão da ONU. Todos os 193 governos poderão estar presentes e a meta da China é de que a reunião escancare a existência de um consenso praticamente internacional contra Trump. Não haverá o voto de uma resolução e, por isso, a reunião é considerada como "informal". Fontes confirmaram ao UOL que o encontro, marcado para o dia 23 de abril, tem como objetivo colocar uma pressão diplomática sobre Trump.