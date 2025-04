A Unesco aprovou hoje a inclusão do Arquivo Carlos Chagas nas coleções que servem de patrimônio da humanidade. Conhecido como "Memória do Mundo", o acervo global com cerca de 570 itens e que tem como objetivo promover a preservação e o acesso universal ao patrimônio documental da humanidade. Criado há 30 anos, o acervo conta com peças como os documentos de viagem de Fernão de Magalhães, os discos e papeis dos arquivos da Gramophone, a Bíblia de Gutenberg, a Sinfonia Número 9 de Ludwig van Beethoven, os textos de Simon Bolívar, o Codex Techaloyan de Cuajimalpaz, do México, o Corão Sagrado de Mushaf de Othman, a versão escrita mais antiga existente do texto sagrado, e tantos outros documentos que fazem parte da história da humanidade.