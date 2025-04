Trump congela plano de combate ao racismo acertado com Biden, diz ministra O governo brasileiro não consegue mais ter informações por parte da Casa Branca se ainda existe a cooperação entre os dois países no combate ao racismo. O "congelamento" foi confirmado pela ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, que está em Nova York nesta semana para reuniões na ONU. No começo de 2023, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva propôs a retomada dos mecanismos entre EUA e Brasil para combater o racismo e a desigualdade, iniciativas assinadas entre os dois países há mais de uma década e que, no governo de Jair Bolsonaro, foram enterradas. Veja o texto completo de Jamil Chade