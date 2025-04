Brasileiros estão promovendo uma verdadeira corrida aos consulados do país nos EUA para registrar seus filhos, diante de um cerco do governo de Donald Trump contra a imigração irregular. Dados dos primeiros três meses de 2025 coletados pelo Itamaraty revelam que, em alguns dos postos com maior número de imigrantes brasileiros, o salto no registro de crianças foi de mais de 100%. Bandeira de campanha de Trump, a deportação de imigrantes passou a ser um dos focos de seus três primeiros meses de governo. Num esforço para proteger a comunidade de brasileiros, muitas entidades recomendam que as famílias registram seus filhos nascidos nos EUA nos respectivos consulados. O objetivo é o de garantir que essas crianças tenham documentos e, eventualmente, evitar que famílias sejam separadas.