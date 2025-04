Numa das eleições mais disputadas para a Comissão Internacional de Direitos Humanos, não são apenas as vagas no órgão que estão em jogo. Diante da ofensiva da extrema direita e das ameaças feitas pelo governo norte-americano de suspensão de recursos, o que também está em questão é sua independência. E é neste contexto que o Brasil lançou a candidatura do acadêmico Fabio de Sá e Silva, que já esteve à frente de pesquisas e políticas em temas prisionais, de segurança pública e acesso à justiça. Silva já trabalhou no antigo Ministério da Justiça e foi consultor de vários organismos internacionais com atuação em direitos humanos, incluindo a própria Comissão.