O governo brasileiro rejeita qualquer comparação entre o asilo concedido à ex-primeira dama do Peru, Nadine Heredia, ao caso do processo contra ex-presidente Jair Bolsonaro e uma eventual fuga do brasileiro a uma embaixada estrangeira. Em entrevista ao UOL, o chanceler Mauro Vieira explicou as bases usadas pelo governo para conceder o asilo e insistiu que o Brasil não arrisca ter sua credibilidade abalada. A Justiça peruana condenou ex-primeira-dama a 15 anos de prisão. Ela é mulher de Ollanta Humala, ex-presidente peruano, também condenado a 15 anos de prisão. De acordo com a Justiça peruana, ele e a esposa usaram valores ilícitos de empresas brasileiras para sua campanha política de 2011, da qual saiu vencedor. Humala governou até 2016.