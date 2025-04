Carregando seus filhos no colo pelos corredores do Vaticano, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, queria dar neste sábado de aleluia uma mensagem clara à sua base mais radical: a religião estava de volta ao poder. A viagem do vice-presidente foi apenas um componente de uma ofensiva para transformar a Semana Santa em um marco da nova relação entre a fé e o estado, sob Donald Trump. O Vaticano tem sido um duro crítico do governo Trump e, segundo fontes em Roma, o motivo é simples: há uma percepção de que Trump instrumentaliza a religião, fechando os olhos para dramas humanos, principalmente na questão da imigração.