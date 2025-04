O presidente Donald Trump usa a Páscoa para atacar seus adversários. Numa mensagem em suas redes sociais, neste domingo, o americanos chamou a esquerda de "lunática", criticou os juízes, zombou de Joe Biden e atacou quem teria contribuído para uma suposta fraude na eleição de 2020, o que jamais foi comprovado. A Casa Branca ainda será palco de uma missa, num sinal por parte do governo de seu compromisso com a base religiosa que apoiou a eleição do republicano.