O presidente Donald Trump citou apenas brevemente a morte do papa Francisco, ao dar início a um evento que comemora a Páscoa na Casa Branca, nesta segunda-feira. Ao lado do "Coelho da Páscoa" e da primeira dama Melania Trump, o presidente informou que todas as bandeiras dos EUA seriam colocadas a meio mastro, tanto nos prédios oficiais como em navios militares. Antagonizando com o papa, o governo americano fez duas críticas a Francisco nos últimos meses e escolheu para embaixador no Vaticano um representante da ala mais conservadora do cristianismo nos EUA.