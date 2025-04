O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá ao funeral do papa Francisco. De acordo com o Palácio do Planalto, ele será acompanhado pela primeira-dama Janja e por uma comitiva que será definida nas próximas horas. "A comitiva completa deve ser anunciada amanhã", afirmou o Planalto. A viagem ainda não tem data confirmada, dependendo do protocolo do Vaticano.