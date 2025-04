Ministro afirma que Brasil irá priorizar negociação de tarifas com Trump O governo brasileiro dará prioridade a um processo negociador com os EUA, evitando pelo menos por enquanto qualquer retaliação ou mesmo um recurso na OMC (Organização Mundial do Comércio) por conta das tarifas anunciadas por Donald Trump. A declaração foi dada ao UOL pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. "O Brasil tem vários instrumentos, tanto internacionais, como a OMC, como a legislação brasileira, que permitem uma série de medidas. Mas nós estamos, antes de tudo, conversando e levando adiante a negociação e o espírito da negociação que caracteriza o Brasil", afirmou o chanceler. Veja o texto completo de Jamil Chade