'Papa é argentino, mas Deus é brasileiro', me garantiu Francisco Jorge Bergoglio tinha acabado de assumir o pontificado e estava fazendo sua primeira viagem, justamente ao Brasil. No avião entre Roma e o Rio de Janeiro, em julho de 2013, o papa Francisco causou um assombro ao aparecer para embarcar levando sua própria mala de mão, rejeitando a ajuda de seus assessores. Lembro-me de estar já dentro do avião e ver, pela janelinha, aquela cena. Pensei: "começamos muito bem". Veja o texto completo de Jamil Chade