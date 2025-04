A escolha de um novo papa será marcada por uma dimensão inédita nos 2000 anos da Igreja. Trata-se do conclave mais "global" da Santa Sé, resultado da nomeação por parte de Francisco de cardeais de diversas regiões mais pobres do planeta ou sub-representadas.



No entanto, o processo será marcado pela forte pressão de movimentos ultraconservadores, proliferação de desinformação e o papel central das redes sociais. Enquanto os preparativos para o sepultamento do papa Francisco ganham ritmo, forças políticas e diferentes tendências dentro do catolicismo se mobilizam para definir o futuro da Santa Sé.