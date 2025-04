Personalidades e ex-ministros lançam manifesto por regulamentação das redes "Internet sem regulamentação mata." Foi com esse alerta que dezenas de personalidades, intelectuais e ex-ministros lançam um manifesto pedindo a regulamentação das redes sociais. Aberta a assinaturas, a iniciativa será encaminhada ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República. "Solicitamos que as Plataformas Digitais e Redes Sociais tenham Regulamentação de Funcionamento, como todas as atividades têm e devem ter numa sociedade democrática", disse o grupo liderado por nomes como Ailton Krenak, Casagrande, Drauzio Varela, Antonio Grassi, Armínio Fraga, Benedita da Silva, Daniela Mercury, Frei Betto, Lelia e Sebastião Salgado, padre Júlio Lancelotti, Paulo Betti e muitos outros. Veja o texto completo de Jamil Chade