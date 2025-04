Com o conclave mais internacional da história do Vaticano, a esperança do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que a agenda e doutrina social adotada por Francisco sejam mantidas pelo futuro papa. Nesta semana, Lula viaja com uma delegação para o funeral do pontífice, que será realizado no sábado em Roma. Ainda que nenhuma reunião esteja sendo programada, a aposta do governo é de que o papa argentino tenha criado condições para que um novo nome progressista possa ser eleito. Com sete cardeais com direito a voto e considerado o maior país católico do mundo, o Brasil espera manter seu peso num futuro papado.