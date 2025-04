Ruas de Roma lotadas para cortejo se transformam em testamento de Francisco Durante o cortejo entre a Praça São Pedro e a catedral onde foi sepultado o corpo de Francisco, as ruas lotadas de Roma para dar o último adeus se transformaram num testamento vivo do papa. Enquanto o caixão passava e as igrejas tocavam seus sinos, milhares da pessoas nas calçadas jogavam flores, aplaudiram e choraram. Veja o texto completo de Jamil Chade