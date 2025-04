Os gastos militares mundiais atingiram US$ 2,7 trilhões em 2024, um aumento de 9,4% em relação a 2023 e o maior aumento anual desde, pelo menos, o fim da Guerra Fria. Os gastos militares aumentaram em todas as regiões do mundo, com um crescimento particularmente rápido na Europa e no Oriente Médio.