Documentos revelam ação dos EUA nos bastidores do Vaticano contra esquerda Quando o conclave começar, em algumas semanas, os mais de cem cardeais que irão escolher um novo papa seguirão um rito. A cerimônia começará com uma procissão da Capela Paulina até a Capela Cistina, uma caminhada de cerca de 50 metros. Ao entrar no local onde Michelangelo pintou o Juízo Final, os cardeais cantarão o hino Veni Creator Spiritus (Venha o Espírito Santo), num apelo para que sejam instruídos sobre como votar. Ao final do canto, será declarado "extra omnes". Ou seja: todos fora. E as portas serão fechadas. Veja o texto completo de Jamil Chade