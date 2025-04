Confiança na economia tem maior queda desde covid e abala 100 dias de Trump

Abalados pelas incertezas do governo de Donald Trump, os americanos admitem que vivem um momento de profundas dúvidas em relação à condução do país e da economia, sinalizando um risco real de recessão. Dados publicados nesta terça-feira pelo Conference Board indicam que a confiança dos norte-americanos na economia caiu pelo quinto mês consecutivo. O índice atingiu seu nível mais baixo desde o início da pandemia de covid-19, em 2020, e abala as festas e anúncios marcados para os cem dias de Donald Trump no governo. Veja o texto completo de Jamil Chade