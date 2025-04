O novo papa herdará uma igreja endividada, com queda de recursos e sem saber como pagar pela aposentadoria de milhares de religiosos pelo mundo. Com um conclave marcado para o dia 7 de maio, cardeais de 71 países iniciaram nesta semana consultas para determinar o futuro da Santa Sé. Segundo fontes que estão acompanhando as reuniões, as reformas iniciadas por Francisco estão entre os principais pontos de debate.