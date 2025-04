O presidente Donald Trump marcará os seus 100 primeiros dias de governo com um ato que tem se repetido com uma frequência cada vez maior: ceder diante de suas promessas de campanha, principalmente no setor de política comercial. Hoje, ele usará um discurso em Michigan para indicar que algumas tarifas sobre o setor automotivo serão retiradas, o que foi comemorado por montadoras americanas. Detroit, a maior cidade do estado, é a principal sede da indústria automotiva dos EUA, com mais de mil empresas atendendo às maiores fabricantes de carros.