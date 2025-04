A Coca-Cola, um dos símbolos dos EUA para consumidores de todo o mundo e marca que se confundiu com o próprio processo de influência americana, passou a ser alvo de um boicote. O motivo: a ofensiva de Donald Trump contra a Groenlândia e as diferentes crises estabelecidas pelo novo presidente dos EUA pelo mundo. Na Dinamarca, que controla o território perto do Ártico, a queda no consumo da bebida americana foi confirmada pela pelo CEO da Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen. Sua empresa engarrafa o refrigerante no mercado dinamarquês.