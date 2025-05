Após vazamento de dados sensíveis, cúpula do governo Trump tem 1ª demissão O governo de Donald Trump vive sua primeira crise, com o anúncio da demissão de seu conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, bem como seu vice, Alex Wong. A notícia foi divulgada pelas principais redes de televisão do país nesta quinta-feira, assim como por agências de notícia e meios próximos aos republicanos. A demissão se soma a uma semana de notícias negativas para o governo, entre elas a retração da economia e a queda da confiança dos americanos na gestão de Trump. Veja o texto completo de Jamil Chade