O governo brasileiro saiu em defesa dos palestinos na Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia. Nesta semana, a diplomacia brasileira submeteu sua posição diante do processo conduzido pelo tribunal sobre as acusações de que Israel estaria cometendo violações de direitos humanos. O Brasil decidiu não apenas fazer parte do processo como apresentar sua posição, na esperança de reforçar o pleito palestino. A partir de uma resolução na Assembleia Geral da ONU, a Corte foi acionada para dar sua opinião sobre o comportamento de Israel.