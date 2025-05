Autoridades da União Europeia informaram a interlocutores do governo brasileiro que estão articulando a votação do acordo de livre comércio com o Mercosul para setembro, num esforço para fazer avançar a aproximação entre os dois blocos. A iniciativa ocorre num momento do enfraquecimento da aliança na Europa que, por anos, freou qualquer ideia de um pacto com os sul-americanos.