McDonald's vira símbolo da crise que atinge americanos de baixa renda A contração da economia americana, a incerteza diante da guerra comercial e o temor entre imigrantes estão levando as camadas mais pobres nos EUA a abandonar hábitos de consumo e reduzir até mesmo a alimentação em redes de fast-food. Nesta semana, um sinal dessa tendência foi registrado com a queda de vendas do McDonald's, que registrou seu pior resultado trimestral desde a pandemia. O tombo foi de 3,6% nos três primeiros meses de 2025. Veja o texto completo de Jamil Chade