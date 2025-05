Visita de americano anunciada por Eduardo já estava na agenda do Planalto A viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro de um funcionário do governo Trump para supostamente avaliar sanções contra o Brasil já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo estabelecer uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Desde sexta-feira, o deputado licenciado vem anunciando que David Gamble, coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado, estaria viajando ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente pensando em adotar contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. Veja o texto completo de Jamil Chade