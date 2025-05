O governo brasileiro negocia novos acordos com a China e espera acertar uma aproximação ainda maior com Xi Jinping quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcar em Pequim nos próximos dias. Lula viajará para a China depois de passar pela Rússia e deve se encontrar com Xi entre os dias 12 e 13 de maio. As reuniões ocorrem num momento de tensão internacional, criada pela decisão de Donald Trump de abrir uma guerra comercial e promover um desmonte do sistema multilateral.