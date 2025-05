Neste final do ano letivo nas universidades norte-americanas, os alunos estrangeiros não estão apenas preocupados com suas provas ou entrega de trabalhos. Muitos precisam tomar uma outra decisão: voltar ou não a seus países de origem durante as férias de três meses? O UOL apurou como universidades pelo país enviaram nos últimos dias cartas a seus alunos estrangeiros alertando sobre os riscos de saírem dos Estado Unidos. Numa delas, a reitoria avisou: "Não temos como garantir que vocês retornarão".