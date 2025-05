Brasil rejeita proposta dos EUA de rotular crime organizado como terrorismo O governo brasileiro é contra a proposta dos EUA de classificar o crime organizado como grupos terroristas e teme que, se o caminho for adotado, o país correria o risco de ser alvo de sanções por parte do governo de Donald Trump e ainda de ter seus nacionais deportados para prisões como a de El Salvador. Nesta terça-feira, tanto o Itamaraty como o Ministério da Justiça recebem uma delegação americana. O foco dos encontros é discutir a cooperação para lidar com o crime organizado e segurança. Mas o governo de Donald Trump não esconde que quer avaliar a definição de grupos como"terroristas", o que abriria caminho para incluir o PCC nesse grupo. Veja o texto completo de Jamil Chade