O Brasil foi um dos raros países que garantiu, entre as maiores economias do mundo, um superávit comercial aos EUA. Dados divulgados pelo governo americano nesta terça-feira revelam que o Brasil comprou mais dos EUA que importou no mês de março. O saldo favorável aos americanos foi de cerca de US$ 500 milhões. A constatação desmonta o argumento de Donald Trump que, para justificar as tarifas contra os bens brasileiros, alegou que o país estava tratando de forma "injusta" os produtos americanos. O Brasil, em abril, passou a sofrer uma tarifa de 10% sobre todas suas exportações, além de 25% sobre autopeças e 25% sobre aço.