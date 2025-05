Europa acolherá cientistas ameaçados por Trump: 'venham e sejam livres' A Europa abre as portas —e os cofres— para acolher cientistas que se sintam ameaçados nos EUA pela ofensiva contra as universidades por parte de Donald Trump. Ontem, a UE anunciou um pacote de 500 milhões de euros para atrair acadêmicos para as universidades e centros de pesquisa da Europa. Veja o texto completo de Jamil Chade