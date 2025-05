Aos 84 anos, o maestro e pianista João Carlos Martins percorre a calçada do Carnegie Hall, em Nova York, com um sentimento de dever cumprido. Seu concerto de despedida, marcado para dia 9 de maio, está com a bilheteria esgotada. Mas o músico brasileiro tampouco disfarça sua tensão. "Estou nervoso, como nos últimos 4 mil concertos e recitais", admite ao UOL. Enquanto ele conversa com a reportagem, em um restaurante ao lado do teatro, não param de chegar novos pedidos por entradas.