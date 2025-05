'Ainda estou aqui': Martins emociona até músicos de NY em ensaio de adeus Como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, João Carlos Martins se prepara para sua despedida dos palcos nos EUA com uma só certeza: a emoção estará no programa, diante de 3 mil pessoas que lotarão o Carnegie Hall, na sexta-feira (9). Nesta quarta-feira, a reportagem do UOL participou do primeiro ensaio, em Nova York, para o evento. Martins, regendo, pedia "poder e elegância" da parte dos músicos americanos que acabava de conhecer. Veja o texto completo de Jamil Chade