Igreja escolhe seu destino com conclave mais global da história Quando os 133 cardeais atravessarem um saguão que dá acesso à Capela Sistina, vão apelar, em latim, para que o espírito santo esteja presente para ajudá-los a escolher o novo líder da Igreja Católica. Apesar de estarem rigorosamente usando todos a mesma batina, cada um deles levará para a sala onde está o Julgamento Final, de Michelangelo, uma história radicalmente diferente, num conclave que jamais foi tão diverso e global. Pela primeira vez na história de mais de dois mil anos do cristianismo, a Igreja organizará a escolha de um papa com votos de representantes de mais de 70 países. Veja o texto completo de Jamil Chade