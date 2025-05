Universidade de Columbia demite 180 pesquisadores após cortes de Trump

Como resultado da ofensiva de Donald Trump contra acadêmicos nos EUA, a Universidade de Columbia anunciou nesta terça-feira a demissão de quase 180 pesquisadores. Diante de cortes avaliados em mais de US$ 400 milhões para a instituição, a reitoria da universidade indicou que encerrou os contratos com dezenas de cientistas. Em março, Trump promoveu a suspensão no repasse de verbas públicas, alegando que a instituição em Nova York não tinha agido de forma suficiente contra o antissemitismo. Veja o texto completo de Jamil Chade