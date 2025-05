Aviões, etanol e segurança: Trump fecha seu primeiro acordo O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou o primeiro acordo comercial de seu governo desde a imposição de seu tarifaço, em abril. Ao anunciar nesta quinta-feira o pacto com o Reino Unido, o americano colocou o comércio em um contexto de segurança nacional e de uma aliança que vai além do fluxo de bens. Mas indicou que vários dos detalhes ainda terão de ser negociados nos próximos dias. Conforme o pronunciamento do presidente americano, o Reino Unido "aceita o princípio da reciprocidade". Ele também destacou que o pacto vai dar maior acesso para os exportadores de carne, etanol e de produtos agrícolas dos EUA. Ainda, os britânicos vão reduzir barreiras não-tarifárias e acelerar os procedimentos aduaneiros. Veja o texto completo de Jamil Chade