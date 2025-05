ONU demite milhares, suspende ações e mortes aumentam sem recursos de Trump A cada dois minutos, uma mulher morre no mundo por conta de complicações da gravidez ou durante o parto. Mas esses números já começaram a dar os primeiros sinais de aumentar. Como resultado dos cortes de recursos por parte do governo de Donald Trump, a agência da ONU que destina sua operação para ajudar essas mulheres nos lugares mais pobres do mundo terá de demitir milhares de parteiras. Veja o texto completo de Jamil Chade