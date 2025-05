A escolha de Robert Prevost para ocupar o cargo de pontífice gerou uma onda de ataques por parte de aliados de Donald Trump. O primeiro papa americano da história foi alvo de críticas por ser considerado pelo movimento ultraconservador como "marxista" e "liberal". Na quinta-feira, o conclave foi concluído com a escolha do americano nascimento em Chicago para substituir Francisco. Ainda que mais moderado que o argentino em questões dogmáticas, Leão 14 foi um dos principais aliados do movimento de reformas da Santa Sé e insistiu sobre a necessidade de que a Igreja adotasse uma postura missionária, de defesa dos pobres.