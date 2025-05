João Carlos Martins é ovacionado em sua despedida no Carnegie Hall Quando soou o último acorde, o mítico Carnegie Hall sabia que havia sido o palco, uma vez mais, de parte da história da música. Nele, se despedia do público de Nova York o maestro e pianista João Carlos Martins, nesta sexta-feira. Mais de 50 anos depois de sua estreia num dos teatros mais importantes do mundo, Martins era mais uma vez ovacionado. E não continha a emoção. Veja o texto completo de Jamil Chade