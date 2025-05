A prisão de uma brasileira e a separação de uma família por parte das autoridades migratórias de Donald Trump gera tensão e violência na cidade de Worcester, na região de Boston. Diplomatas brasileiros estão acompanhando a situação e tentando colher detalhes sobre o incidente. O incidente ocorreu na quinta-feira (8), pouco antes do meio-dia. Segundo relatos de vizinhos, a violência ocorreu depois que uma mulher brasileira foi retirada de seu veículo e foi presa pelo ICE - as autoridades migratórias dos EUA. No carro estava ainda sua filha e um bebê de dois meses num berço no banco de trás.