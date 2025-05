Manifestantes, ativistas e cidadãos americanos da cidade de Worcester se reuniram neste domingo (11) para protestar contra a separação de uma família de brasileiros e a prisão de uma mãe que estava vivendo de forma irregular nos EUA. O caso ganhou repercussão depois que videos mostraram a violência usada pela polícia e desespero das famílias. Agora, o ato ocorreu no dia Dia das Mães com um pedido para que as autoridades de imigração de Donald Trump deixem a região.