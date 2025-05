Jake é intransigente. Ao aceitar conversar comigo, em Phoenix, onde mora, marcou o encontro em um restaurante que imaginava servir comida orgânica. Mas, ao pedir o cardápio, percebeu que não existiam garantias de que o que estaria no prato seria mesmo alimentos que respeitam seus critérios — e optou por não comer. Jake, apelido de Jacob Chansley, ficou famoso em todo o mundo pela roupa que usava em 6 de janeiro de 2021 ao invadir o Capitólio, nos Estados Unidos: capuz de pele de animal adornado com chifres, torso nu e o rosto pintado com as cores da bandeira americana. Ele se transformou em ícone do movimento que abalou a democracia americana, o "Viking do Capitólio" ou "Xamã QAnon".