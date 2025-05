Pressionado por números econômicos negativos e por empresários, o presidente dos EUA Donald Trump comemorou o acordo comercial com a China, ainda que seja apenas provisório. Numa coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o republicano afirmou que o ponto central da negociação foi convencer Pequim a se "abrir aos produtos americanos". "Será um recomeço na relação", disse. "Ambos os lados concordaram em reduzir as tarifas", afirmou. No final de semana, China e EUA fecharam um entendimento para começar uma negociação e, durante 90 dias, as taxas mútuas criadas pelos dois países nas últimas semanas serão reduzidas.