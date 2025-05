Representante de Trump: problema do Brasil é 'crime, corrupção e moeda' O representante do governo de Donald Trump para a América Latina, Mauricio Claver Carone, afirmou que os três problemas do Brasil são "crime, corrupção e moeda". Num evento organizado pela entidade Esfera em Nova York, ele afirmou que os investidores estrangeiros sequer sabem que o Brasil é a segundo maior economia do Hemisfério Ocidental. Veja o texto completo de Jamil Chade