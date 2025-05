Rússia diz que ultimato da UE sobre cessar-fogo é 'inaceitável' O governo de Vladimir Putin rejeitou o ultimato dado pelos europeus para que o Kremlin suspenda os ataques contra a Ucrânia até meia noite desta segunda-feira. Numa declaração em Moscou, o porta-voz do governo, Dmitry Peskov, qualificou a pressão da UE como "inaceitável". "A linguagem dos ultimatos é inaceitável para a Rússia, não é apropriada", disse. "Não se pode falar com a Rússia nesse tipo de linguagem", insistiu. Segundo ele, o governo de Putin está 'concentrado em uma busca séria por maneiras de se chegar a um acordo pacífico de longo prazo'.O Kremlin não explicou se Putin estará na reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sugerida para quinta-feira. Veja o texto completo de Jamil Chade