A Starlink, empresa de satélites de Elon Musk, quer ampliar seus investimentos no Brasil. O mercado já é o segundo maior do mundo para a companhia do bilionário aliado a Donald Trump. Nesta quarta-feira, representantes da empresa pediram uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O encontro ocorreu às margens de um debate sobre o Brasil e organizado no Hotel Plaza de Nova York.